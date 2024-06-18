Ким Чен Ын лично встретил Путина по прибытии в Пхеньян
20:56 18.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент России Владимир Путин по приглашению председателя государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР) Ким Чен Ына прибыл в столицу страны — город Пхеньян. В аэропорту президента РФ встретил лидер КНДР.
Предстоящая встреча с Ким Чен Ыном для Путина станет уже третьей по счету с 2019 года. Начинающийся визит российского лидера носит статус государственного. Согласно дипломатическому протоколу, это наивысшая градация, что лишний раз указывает на нарастающую динамику развития отношений Москвы и Пхеньяна и рост взаимного интереса.
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