РФ ведет борьбу с десятилетиями навязываемой империалистической политикой США — Путин

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия ведет борьбу с десятилетиями навязываемой империалистической политикой США, заявил президент РФ Владимир Путин на переговорах с председателем государственных дел КНДР Ким Чен Ыном в расширенном составе.

«Имею в виду нашу борьбу с навязываемой на протяжении десятилетий гегемонистской политикой, империалистической политикой Соединенных Штатов и сателлитов в отношении Российской Федерации», — сказал Путин, поблагодарив лидера КНДР за поддержку политики РФ, в том числе и на украинском направлении.