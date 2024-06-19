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У Польши сейчас проблемы с военными запасами из-за поставок Украине — экс-президент

14:00 19.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Польша в настоящее время испытывает проблемы с военными запасами из-за поставок вооружений Украине. Это в разговоре с пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус) признал экс-президент Польши Бронислав Коморовский. Ролик пранкеры опубликовали в своем телеграм-канале.

Пранкеры пообщались в бывшим польским лидером от лица экс-президента Украины Петра Порошенко.

«Мы испытываем проблему нарушенных военных запасов для мобилизационных потребностей, — сказал он. — У нас целые дивизии, у которых не хватает нужного количества танков и пушек».

Вместе с тем Коморовский выразил надежду на то, что на Украине будут помнить о том уровне помощи, который оказала Польша, особенно в течение последних двух лет. По его словам, «это была гигантская помощь, которая до сих пор не компенсирована польскому войску, если говорить о технике, переданной Украине».

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