Мишустин призвал к увеличению производства компонентов для средств поражения

15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин потребовал уделить особое внимание увеличению производства на предприятиях, выпускающих компоненты для средств поражения.

«Особое внимание надо уделять увеличению производства на предприятиях, которые выпускают компоненты для средств поражения „, — сказал глава кабмина, открывая заседание координационного совета по обеспечению потребностей Вооруженных сил РФ, других войск, воинских формирований и органов.