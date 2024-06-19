Британский премьер Сунак может потерять свой депутатский статус во время выборов
19:30 19.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Риши Сунак рискует стать первым действующим премьер-министром в истории Соединенного Королевства, который может потерять свой депутатский мандат во время выборов. Об этом свидетельствует опрос общественного мнения, подготовленный компанией Savanta для газеты The Daily Telegraph.
Как показало социологическое исследование, кандидат от оппозиционной Лейбористской партии имеет все шансы, чтобы победить в избирательном округе Ричмонд и Норталлертон в Северном Йоркшире, откуда на выборы идет действующий премьер. На последних выборах в парламент в 2019 году Сунак победил в этом округе с уверенным преимуществом в 24 тыс. голосов.
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