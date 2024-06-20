На Украине серьезно повреждена одна из ТЭС
10:00 20.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Украинский энергохолдинг «ДТЭК» сообщил о серьезном повреждении оборудования на одной из своих ТЭС.
Согласно сообщению, опубликованному в телеграм-канале компании, ведется ремонт поврежденного оборудования. Расположение станции не уточняется.
Ночью в Киеве и большинстве областей Украины была объявлена воздушная тревога. Поступали сообщения о взрывах в Днепре (ранее Днепропетровск) и подконтрольной Киеву части Запорожской области. Позднее стало известно о повреждении объектов энергетики в Винницкой, Днепропетровской и Киевской областях и подконтрольной Киеву части Донецкой Народной Республики.
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