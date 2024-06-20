Израильские военные разрушили свыше 70% инфраструктуры Рафаха — мэр

10:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Бомбардировки и обстрелы со стороны израильской армии привели к разрушению более 70% зданий в Рафахе, расположенном на юге палестинского анклава у границы с Египтом. Об этом сообщает иранское агентство Tasnim со ссылкой на мэра города Ахмеда Суфи.

«Оккупанты (израильские военные — прим. ТАСС) систематически уничтожают Рафах и расположенные в нем лагеря беженцев, и последним примером этого стал полностью разрушенный район Эс-Сауди», — приводит агентство слова Суфи.

Мэр также подчеркнул, что более 70% города Рафах и его инфраструктура разрушены из-за сильных обстрелов.