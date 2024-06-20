Двое агентов разведки Украины осуждены на длительные сроки за подготовку диверсий в Крыму

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Южный окружной военный суд приговорил к длительным срокам заключения агентов Главного управления разведки Украины (ГУР) за подготовку терактов и диверсий в Крыму, в том числе покушения на высших должностных лиц. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе управления ФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.

«Вынесены приговоры суда в отношении двух членов агентурной сети Главного управления разведки Министерства обороны Украины, планировавшей совершение серии резонансных диверсионно-террористических актов на территории Республики Крым», — говорится в сообщении.