Литва заявила о пятикратном росте попыток провоза санкционных товаров в РФ через ж/д

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Государственное предприятие «Летувос гележинкеляй» («Железные дороги Литвы») зафиксировали пятикратный рост попыток обхода санкций против РФ и Белоруссии. Об этом сообщил журналистам представитель компании Гедиминас Шечкус.

«За последние три месяца отмечен рост попыток обхода санкций с использованием железнодорожных перевозок в 5 раз, — сказал он. — В марте было зафиксировано 14 таких попыток, в мае — 74».