США приостановят все заказы по Patriot, чтобы обеспечить средствами ПВО Украину — FT

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство США объявит в четверг о приостановке выполнения всех заказов, связанных с зенитными ракетными комплексами Patriot, чтобы обеспечить средствами противовоздушной обороны Украину. Об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на источники.

По их информации, среди европейских стран, ожидающих от США поставок систем Patriot, числятся Германия, Польша и Румыния.