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НОВОСТИ

Аландские острова останутся демилитаризованными, но Финляндия готова их защищать

14:12 20.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Аландские острова — демилитаризованная финская автономия в Балтийском море — не поменяют статус, однако государство готово их защищать всеми необходимыми средствами. Об этом говорится в докладе по внешней политике и политике безопасности страны.

Документ составляется раз в четыре года под руководством президента и главы МИД, публикуется в начале работы нового правительства и определяет цели и приоритеты политики Финляндии на период полномочий кабинета, в данном случае до 2027 года.

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