Аландские острова останутся демилитаризованными, но Финляндия готова их защищать
14:12 20.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Аландские острова — демилитаризованная финская автономия в Балтийском море — не поменяют статус, однако государство готово их защищать всеми необходимыми средствами. Об этом говорится в докладе по внешней политике и политике безопасности страны.
Документ составляется раз в четыре года под руководством президента и главы МИД, публикуется в начале работы нового правительства и определяет цели и приоритеты политики Финляндии на период полномочий кабинета, в данном случае до 2027 года.
НОВОСТИ
- 15:00 20.06.2024
- ВСУ потеряли до 380 военных в зоне ответственности Центральной группировки ВС РФ — МО
- 14:32 20.06.2024
- Украинцы перекрыли трассу Львов — Тернополь, протестуя против действий военкомов
- 14:17 20.06.2024
- Сбер вручил NFT-сертификаты победителям шахматного турнира в «Школе 21»
- 14:00 20.06.2024
- Маск считает, что вероятность глобальной катастрофы из-за ИИ составляет до 20%
- 13:32 20.06.2024
- Белоусов дал поручения по развитию военной, социальной инфраструктуры Тихоокеанского флота
- 13:20 20.06.2024
- США приостановят все заказы по Patriot, чтобы обеспечить средствами ПВО Украину — FT
- 13:05 20.06.2024
- США поддержат Израиль в случае эскалации конфликта с «Хезболлах» — СМИ
- 13:00 20.06.2024
- Кеннеди-младший призвал США к немедленным переговорам с Россией по Украине
- 12:32 20.06.2024
- Российская сборная поднялась на 33-е место в рейтинге ФИФА
- 12:20 20.06.2024
- Литва заявила о пятикратном росте попыток провоза санкционных товаров в РФ через ж/д
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать