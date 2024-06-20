Аландские острова останутся демилитаризованными, но Финляндия готова их защищать

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Аландские острова — демилитаризованная финская автономия в Балтийском море — не поменяют статус, однако государство готово их защищать всеми необходимыми средствами. Об этом говорится в докладе по внешней политике и политике безопасности страны.

Документ составляется раз в четыре года под руководством президента и главы МИД, публикуется в начале работы нового правительства и определяет цели и приоритеты политики Финляндии на период полномочий кабинета, в данном случае до 2027 года.