Украинцы перекрыли трассу Львов — Тернополь, протестуя против действий военкомов

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Жители Львовской области устроили акцию протеста против действий сотрудников военкомата и перекрыли трассу Львов — Тернополь. Об этом сообщило украинское издание «Страна».

По его данным, поводом послужила попытка военкомов мобилизовать водителя рейсового автобуса, который вез пассажиров. Автобус был остановлен для проверки документов, и водителю предписали проехать с сотрудниками военкомата «для обновления данных». Пассажиры в ответ перекрыли дорогу.