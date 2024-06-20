Украинцы перекрыли трассу Львов — Тернополь, протестуя против действий военкомов
14:32 20.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Жители Львовской области устроили акцию протеста против действий сотрудников военкомата и перекрыли трассу Львов — Тернополь. Об этом сообщило украинское издание «Страна».
По его данным, поводом послужила попытка военкомов мобилизовать водителя рейсового автобуса, который вез пассажиров. Автобус был остановлен для проверки документов, и водителю предписали проехать с сотрудниками военкомата «для обновления данных». Пассажиры в ответ перекрыли дорогу.
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