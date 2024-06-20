Траты россиян на новые авто падают второй месяц подряд
21:58 20.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Траты россиян на новые авто падают второй месяц подряд, следует из исследования банка «Открытие» и агентства «Автостат».
Согласно результатам исследования, в мае россияне потратили на покупку новых машин 366,1 млрд руб, что на 73,5% выше уровня годичной давности (210,9 млрд руб. в мае 2023 года), но на 15% меньше, чем месяцем ранее (431,3 млрд руб. в апреле 2024-го). Финансовая емкость рынка после рекордного показателя марта снижается уже второй месяц подряд, причем в мае она опустилась ниже отметки в 400 млрд руб.
Доля премиальных машин в структуре финансовой емкости сократилась. За весь май в РФ было реализовано 11,1 тыс. новых автомобилей премиум-сегмента, включая люксовые марки (на 29% меньше по сравнению с продажами апреля), что обернулось потраченными 83 млрд руб. (на 36% меньше, чем месяцем ранее). Как следствие, доля премиальных машин в структуре затрат снизилась с 30,1% (в апреле) до 22,7% (в мае).
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