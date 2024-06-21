Осужденный экс-губернатор Кировской области Белых вышел на свободу
09:32 21.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Экс-губернатор Кировской области Никита Белых, осужденный за получение взяток, вышел на свободу в связи с истечением срока наказания. Об этом сообщил ТАСС его адвокат Андрей Грохотов.
«В связи с истечением срока наказания по действующему законодательству осужденный экс-губернатор Кировской области Никита Белых вышел на свободу», — сказал он.
НОВОСТИ
- 10:32 21.06.2024
- Медведев назвал условия для переговоров с США по новому ДСНВ
- 10:20 21.06.2024
- РФ сумела занять место Запада в регионе Сахель — СМИ
- 10:05 21.06.2024
- Мужчину сожгли заживо в Пакистане за осквернение Корана — СМИ
- 10:00 21.06.2024
- Трамп пообещал, что не отправит американских военных на Украину
- 09:31 21.06.2024
- На следующей неделе Сбер откроет 46 офисов в новых регионах
- 09:20 21.06.2024
- В северо-западной части Черного моря уничтожено 6 безэкипажных катеров ВМС Украины
- 09:05 21.06.2024
- МИД Южной Кореи вызвал посла РФ из-за договора с КНДР — Рёнхап
- 09:01 21.06.2024
- Герман Греф: Результаты Сбера позволяют рассчитывать на рост прибыли и дивидендов
- 09:00 21.06.2024
- За ночь сбито 114 БПЛА, в том числе 70 над Крымом и акваторией Черного моря
- 23:00 20.06.2024
- Только 16% россиян сегодня полностью довольны своей заработной платой - опрос
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать