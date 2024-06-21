Осужденный экс-губернатор Кировской области Белых вышел на свободу

09:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Экс-губернатор Кировской области Никита Белых, осужденный за получение взяток, вышел на свободу в связи с истечением срока наказания. Об этом сообщил ТАСС его адвокат Андрей Грохотов.

«В связи с истечением срока наказания по действующему законодательству осужденный экс-губернатор Кировской области Никита Белых вышел на свободу», — сказал он.