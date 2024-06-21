Вертолет разбился в Амурской области, погибли четыре человека

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вертолет Robinson R-66 потерпел крушение в Амурской области, на борту находились четыре человека. Об этом сообщили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России.

«В ходе поисково-спасательных мероприятий установлено местонахождение воздушного судна, которое потерпело крушение в Амурской области. Информация о количестве пострадавших уточняется», — проинформировали в управлении.

Сообщается, что находившиеся на борту четыре человека погибли.