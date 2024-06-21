Центральная группировка улучшила тактическое положение, ВСУ потеряли до 2 530 солдат — МО

17:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Подразделения группировки ВС РФ «Центр» в течение недели улучшили тактическое положение, нанесли поражение формированиям пяти бригад противника, а также отразили 31 контратаку. Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) составили до 2 530 военнослужащих, сообщили в Минобороны России.

«Подразделения группировки войск „Центр“ в течение недели улучшили тактическое положение, а также нанесли поражение формированиям трех механизированных, и одной пехотной бригады ВСУ, а также бригады теробороны. Отразили 31 контратаку противника», — говорится в сообщении.

В военном ведомстве отметили, что противник потерял до 2 530 военнослужащих, 13 боевых бронированных машин, из них 6 MaxxPro и Humvee производства США, 23 автомобиля, 53 орудия полевой артиллерии и 2 боевые машины РСЗО «Град».