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НОВОСТИ

Поставки в войска современных вооружений, включая БПЛА, будут увеличены — Путин

17:32 21.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Поставки на передовую современных вооружений будут наращиваться, пообещал в Кремле президент РФ Владимир Путин на встрече с выпускниками военных вузов.

«В приоритетном порядке будем наращивать поставки в войска, на передовую, беспилотных авиасистем различных типов, бронетехники и высокоточных средств поражения, ударной авиации, комплексов обнаружения противника и контрбатарейной борьбы, систем управления и связи», — анонсировал глава государства.

«Будем работать над другими современными высокотехнологичными образцами вооружений и техники, которые сегодня массово идут в серийное производство», — добавил президент.

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