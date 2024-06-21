Поставки в войска современных вооружений, включая БПЛА, будут увеличены — Путин

17:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Поставки на передовую современных вооружений будут наращиваться, пообещал в Кремле президент РФ Владимир Путин на встрече с выпускниками военных вузов.

«В приоритетном порядке будем наращивать поставки в войска, на передовую, беспилотных авиасистем различных типов, бронетехники и высокоточных средств поражения, ударной авиации, комплексов обнаружения противника и контрбатарейной борьбы, систем управления и связи», — анонсировал глава государства.

«Будем работать над другими современными высокотехнологичными образцами вооружений и техники, которые сегодня массово идут в серийное производство», — добавил президент.