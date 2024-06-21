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НОВОСТИ

Рыболовецкое судно горит в Калининградской области

20:40 21.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Рыболовецкое судно, которое находится на ремонте в доке, тушат в Калининградской области. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

«В Светлом произошло возгорание на рыболовецком судне, стоящем в сухом доке. Силы пожарно-спасательных подразделений сосредоточены на ликвидации пожара и защите смежных помещений», — сообщили в министерстве.

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