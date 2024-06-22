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Американский миллиардер Сакс высмеял лозунг «о защите демократии» на Украине

10:00 22.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американский миллиардер и предприниматель Дэвид Сакс высмеял лозунг о якобы «защите демократии» на Украине.

«Как все началось и как все закончилось», — написал он в пятницу на своей странице в соцсети X. Сакс прикрепил к своему посту две фотографии, на первой написано: «Спасите Украину. Защитите демократию», а на второй — «Дайте нам выборы».

Украинский флаг с надписью Give Us Elections («Дайте нам выборы») вывесили 21 июня во время матча чемпионата Европы по футболу между Украиной и Словакией на трибуне стадиона в Дюссельдорфе.

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