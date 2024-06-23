За сутки ВСУ выпустили более 110 снарядов по Белгородской области

10:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили более 110 снарядов по Белгородской области за прошедшие сутки, в результате чего погиб один человек, ранены двое. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.



«В Белгородском районе <…> противник нанес удары с помощью четырех БПЛА и совершил восемь обстрелов, выпустив 57 боеприпасов. Системой ПВО сбит один БПЛА. В результате различные повреждения выявлены в 4 МКД (многоквартирные дома — прим. ТАСС), 11 частных домовладениях, 2 коммерческих объектах, 50 автомобилях и трех надворных постройках. В селе Устинка в результате сброса боеприпаса с дрона сгорело одно административное здание. В селе Салтыково в результате артиллерийского обстрела погиб мирный житель. Мужчина погиб в результате прямого попадания снаряда на территорию сельскохозяйственного предприятия. От полученных ран он скончался на месте до приезда медиков», — написал Гладков.



