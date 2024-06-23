В Одессе снова подожгли машину сотрудника военкомата
11:40 23.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Издание опубликовало видео инцидента. Прибывшие на место пожарные ликвидировали возгорание, однако, судя по записи, машина восстановлению не подлежит.
Последний раз похожий случай произошел в Одессе 18 июня.
НОВОСТИ
- 10:20 23.06.2024
- В Вашингтон вылетел глава МО Израиля, где обсудит Ливан и Газу
- 10:10 23.06.2024
- За сутки ВСУ выпустили более 110 снарядов по Белгородской области
- 09:35 23.06.2024
- Трамп считает, что Байден скоро втянет США в третью мировую войну
- 09:25 23.06.2024
- В 2025 году Honda прекратит производство самого продаваемого в мире мопеда
- 21:00 22.06.2024
- «Альтернатива для Германии» хочет создать в ЕП фракцию «Суверенисты» — Spiegel
- 20:30 22.06.2024
- МВД ФРГ предложит брать на госслужбу больше людей с миграционным прошлым — Bild
- 20:00 22.06.2024
- Хуситы заявили об атаке на американский авианосец Dwight Eisenhower
- 19:30 22.06.2024
- Около 7,5 тыс. преподавателей фундаментальных дисциплин в вузах РФ установят доплату
- 19:00 22.06.2024
- В России нельзя будет приватизировать религиозное имущество
- 18:30 22.06.2024
- Сербия экспортировала Западу боеприпасов на сумму около €800 млн, они могли пойти Украине - FT
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать