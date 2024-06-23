В Одессе снова подожгли машину сотрудника военкомата

11:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Неизвестные подожгли машину сотрудника Приморского военкомата Одессы. Об этом сообщило украинское издание «Страна».



Издание опубликовало видео инцидента. Прибывшие на место пожарные ликвидировали возгорание, однако, судя по записи, машина восстановлению не подлежит.



Последний раз похожий случай произошел в Одессе 18 июня.





