166 солдат и офицеров Красной армии перезахоронили в Ленинградской области

14:55 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Торжественно-траурная церемония перезахоронения 166 солдат и офицеров Красной армии прошла в Ленинградской области. Церемония перезахоронения приурочена к 80-летию Свирской Победы, сообщает пресс-служба администрации региона.



«Героям Свирского рубежа — вечная память. В Лодейнопольском районе, на месте подвига героев Свирского рубежа, прошла торжественно-траурная церемония перезахоронения и передачи родственникам останков красноармейцев», — говорится в сообщении.



Потомкам на церемонии передали останки и вещи двух ленинградских защитников для перезахоронения на их малой родине.





