После серии взрывов Харьков частично обесточен

15:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Отключения электроэнергии фиксируются в ряде районов города Харькова на Украине после того, как там прогремела серия взрывов. Об этом сообщило издание «Общественное. Новости».



Других подробностей не приводится.





