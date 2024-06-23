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НОВОСТИ

После серии взрывов Харьков частично обесточен

15:30 23.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Отключения электроэнергии фиксируются в ряде районов города Харькова на Украине после того, как там прогремела серия взрывов. Об этом сообщило издание «Общественное. Новости».

Других подробностей не приводится.


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