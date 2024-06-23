Около 15-20 тыс. самостоятельных туристов могут находиться в Дагестане - АТОР
21:40 23.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«По предварительной оценке, исходя из ранее заявленных планов и полетных программ туроператоров, в Дагестане сейчас может находиться порядка 5 тыс. организованных туристов. Но самостоятельно приехавших может быть в разы больше. Вместе с теми, кто заказал поездку через агрегаторы, 15-20 тыс. человек», — говорится в сообщении.
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