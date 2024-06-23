Около 15-20 тыс. самостоятельных туристов могут находиться в Дагестане - АТОР

21:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Порядка 5 тыс. организованных туристов и около 15-20 тыс. самостоятельных путешественников, по предварительным данным, находятся в Дагестане, пока туристы не отреагировали на события в республике. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).



«По предварительной оценке, исходя из ранее заявленных планов и полетных программ туроператоров, в Дагестане сейчас может находиться порядка 5 тыс. организованных туристов. Но самостоятельно приехавших может быть в разы больше. Вместе с теми, кто заказал поездку через агрегаторы, 15-20 тыс. человек», — говорится в сообщении.



