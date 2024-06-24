Более 15 полицейских стали жертвами теракта в Дагестане — Меликов

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Более 15 сотрудников полиции стали жертвами нападения боевиков в Дагестане. Об этом сообщил глава региона Сергей Меликов.

«Более 15 сотрудников полиции стали жертвами сегодняшнего теракта, с оружием в руках защищая мир и покой Дагестана», — сказал он в видеозаписи, опубликованной в телеграм-канале.