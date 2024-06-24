ЕС создал механизм обхода вето Венгрии на закупки оружия за счет активов РФ — Боррель
10:05 24.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Евросоюз разработал механизм, который позволит обойти вето Венгрии на закупки вооружений для Киева за счет доходов от замороженных активов РФ. Об этом сообщил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в интервью газете Financial Times (FT).
По его словам, Будапешт, ранее отклонивший предложение об использовании российских активов, «не должен участвовать в принятии решения об [их] использовании». Боррель отметил, что механизм обхода вето будет «сложным, как и любое юридическое решение, но рабочим».
НОВОСТИ
- 10:32 24.06.2024
- Орбан призвал сменить фон дер Ляйен на посту ЕК «из-за низкой эффективности»
- 10:20 24.06.2024
- Все возгорания, возникшие из-за удара по Севастополю, потушены
- 10:00 24.06.2024
- Ударов, как в Севастополе, быть не должно, заявила законодатель США
- 09:32 24.06.2024
- Серия взрывов произошла в Харькове
- 09:20 24.06.2024
- Режим КТО отменен в Махачкале и Дербенте
- 09:05 24.06.2024
- Средства ПВО уничтожили 4 украинских БПЛА за ночь над Ростовской областью
- 09:00 24.06.2024
- Более 15 полицейских стали жертвами теракта в Дагестане — Меликов
- 23:07 23.06.2024
- В результате нападений в Дагестане девять человек погибли, пострадали 25 человек
- 22:05 23.06.2024
- Атака на Севастополь совершена при участии США - жерналист
- 21:50 23.06.2024
- Для оказания помощи пострадавшим в Севастополь из Крыма прибыли врачи
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать