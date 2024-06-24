ЕС создал механизм обхода вето Венгрии на закупки оружия за счет активов РФ — Боррель

10:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Евросоюз разработал механизм, который позволит обойти вето Венгрии на закупки вооружений для Киева за счет доходов от замороженных активов РФ. Об этом сообщил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в интервью газете Financial Times (FT).

По его словам, Будапешт, ранее отклонивший предложение об использовании российских активов, «не должен участвовать в принятии решения об [их] использовании». Боррель отметил, что механизм обхода вето будет «сложным, как и любое юридическое решение, но рабочим».