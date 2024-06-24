Пассажиры поездов смогут вернуть билеты в Дагестан без удержания сборов

11:05 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Пассажирам поездов разрешили вернуть билеты в Дагестан без удержания сборов. Они могут сделать это в течение трёх суток, сообщает ФПК.

Решение касается проездных документов даже по невозвратному тарифу. Отказаться от поездки и вернуть деньги, потраченные на билет, можно через мобильное приложение «РЖД Пассажирам», на сайте компании и в кассах дальнего следования.

Ранее Минэкономразвития рекомендовало турфирмам не штрафовать клиентов за желание отложить визит в Дагестан. С аналогичной просьбой ведомство обратилось и к отелям. "Говорит Москва"