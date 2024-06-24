Пассажиры поездов смогут вернуть билеты в Дагестан без удержания сборов
11:05 24.06.2024 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Пассажирам поездов разрешили вернуть билеты в Дагестан без удержания сборов. Они могут сделать это в течение трёх суток, сообщает ФПК.
Решение касается проездных документов даже по невозвратному тарифу. Отказаться от поездки и вернуть деньги, потраченные на билет, можно через мобильное приложение «РЖД Пассажирам», на сайте компании и в кассах дальнего следования.
Ранее Минэкономразвития рекомендовало турфирмам не штрафовать клиентов за желание отложить визит в Дагестан. С аналогичной просьбой ведомство обратилось и к отелям. "Говорит Москва"
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