Двери в ЕС для Грузии будут закрыты, если правительство продолжит свой курс — Боррель

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Евросоюз закроет свои двери для Грузии, если правительство страны продолжит нынешний курс. Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель по прибытии на заседание Совета Евросоюза.

«Двери ЕС открыты для Грузии сейчас. Но, если правительство продолжит делать то, что делает, эти двери будут закрыты», — сказал он.