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В Одессе поражен ракетный склад, под удар попали до 10 иностранных специалистов

11:32 24.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Склад ракетного вооружения западного производства поражен в Одессе, под удар попали до 10 иностранных специалистов, которые обслуживали ракеты. Об этом ТАСС сообщили в силовых структурах.

«Агентура подтверждает уничтожение крупного склада ракетно-артиллерийского вооружения. Под удар попали до 10 иностранных военных специалистов, обслуживающих ракеты западного производства», — сказал собеседник агентства.

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