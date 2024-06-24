В Одессе поражен ракетный склад, под удар попали до 10 иностранных специалистов

11:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Склад ракетного вооружения западного производства поражен в Одессе, под удар попали до 10 иностранных специалистов, которые обслуживали ракеты. Об этом ТАСС сообщили в силовых структурах.

«Агентура подтверждает уничтожение крупного склада ракетно-артиллерийского вооружения. Под удар попали до 10 иностранных военных специалистов, обслуживающих ракеты западного производства», — сказал собеседник агентства.