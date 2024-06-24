Мирное предложение Путина по Украине пока в силе — Песков

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Мирное предложение президента РФ Владимира Путина по Украине остается в силе и после атаки украинских вооруженных сил на Севастополь, заявил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

«Да», — ответил представитель Кремля на вопрос, остается ли в силе предложение Путина с учетом произошедшего в Севастополе. Песков напомнил, что «президент сам отвечал на такой вопрос на пресс-конференции в Ханое (20 июня — прим. ТАСС), где он объяснил временные рамки».