Украина сама принимает решения о целях, заявил Пентагон об ударе по Севастополю

20:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Официальный представитель Пентагона майор Чарли Дитц, комментируя заявления российской стороны о вовлеченности США в боевые действия на Украине, заявил, что Киев сам выбирает цели при нанесении ударов по России.

«Украина сама принимает решения о выборе целей и проводит собственные военные операции», — приводит слова Дитца агентство Reuters.