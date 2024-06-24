Украина сама принимает решения о целях, заявил Пентагон об ударе по Севастополю
20:00 24.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Официальный представитель Пентагона майор Чарли Дитц, комментируя заявления российской стороны о вовлеченности США в боевые действия на Украине, заявил, что Киев сам выбирает цели при нанесении ударов по России.
«Украина сама принимает решения о выборе целей и проводит собственные военные операции», — приводит слова Дитца агентство Reuters.
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