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НОВОСТИ

Украина сама принимает решения о целях, заявил Пентагон об ударе по Севастополю

20:00 24.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Официальный представитель Пентагона майор Чарли Дитц, комментируя заявления российской стороны о вовлеченности США в боевые действия на Украине, заявил, что Киев сам выбирает цели при нанесении ударов по России.

«Украина сама принимает решения о выборе целей и проводит собственные военные операции», — приводит слова Дитца агентство Reuters.

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