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Целевой набор в медвузы вырос на 90%, в педвузы — на 30%, рассказал Мишустин

21:20 24.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Объем целевого набора за счет бюджета в вузы по направлениям здравоохранения и педагогики значительно вырос в последние годы, рассказал премьер-министр Михаил Мишустин на встрече с руководством Совета Федерации.

«У нас в 2024–2025 годах предусмотрено 145 600 мест обучения за счет федерального бюджета — это на 4 тыс. больше, чем в прошлом году. По медицинским специальностям [рост] до 90%, по педагогическим — до 30%», — поделился премьер цифрами целевого набора, отметив, что такой вариант обучения требует «сразу от трех до пяти лет» последующей работы по специальности.

«Контрольные цифры приема в вузы и бюджетные места, прогнозная потребность в кадрах согласовываются», — рассказал глава правительства и подчеркнул, что и медицинское, и педагогическое образование по стандарту «требуют обязательного прохождения практики».

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