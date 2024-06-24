Целевой набор в медвузы вырос на 90%, в педвузы — на 30%, рассказал Мишустин
21:20 24.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Объем целевого набора за счет бюджета в вузы по направлениям здравоохранения и педагогики значительно вырос в последние годы, рассказал премьер-министр Михаил Мишустин на встрече с руководством Совета Федерации.
«У нас в 2024–2025 годах предусмотрено 145 600 мест обучения за счет федерального бюджета — это на 4 тыс. больше, чем в прошлом году. По медицинским специальностям [рост] до 90%, по педагогическим — до 30%», — поделился премьер цифрами целевого набора, отметив, что такой вариант обучения требует «сразу от трех до пяти лет» последующей работы по специальности.
«Контрольные цифры приема в вузы и бюджетные места, прогнозная потребность в кадрах согласовываются», — рассказал глава правительства и подчеркнул, что и медицинское, и педагогическое образование по стандарту «требуют обязательного прохождения практики».
НОВОСТИ
- 20:40 24.06.2024
- На Украине сменили командующего Объединенными силами ВСУ
- 20:00 24.06.2024
- Украина сама принимает решения о целях, заявил Пентагон об ударе по Севастополю
- 19:20 24.06.2024
- Глава района, чьи сыновья участвовали в терактах в Дагестане, освобожден от должности
- 18:40 24.06.2024
- Украина должна показать, что может сражаться столько же, сколько РФ — Госдеп
- 18:00 24.06.2024
- Теракты в Дагестане были скоординированы по времени и целям — Меликов
- 17:32 24.06.2024
- Испания передала Украине новую партию ракет Patriot
- 17:12 24.06.2024
- Уровень жизни европейцев оказался под угрозой из-за производительности труда — Bloomberg
- 17:00 24.06.2024
- Венгрия пока будет блокировать 6,5 млрд евро из фонда мира для Украины — Сийярто
- 16:32 24.06.2024
- Путин распорядился подписать с Таиландом договор о выдаче преступников
- 16:25 24.06.2024
- Россияне заплатили с помощью биометрии более 5 миллионов раз с начала года
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать