Глава Дагестана сообщил, что он против ношения никаба
13:00 25.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Глава Дагестана Сергей Меликов выступил против ношения никаба и напомнил, что эта одежда не свойственна народам Кавказа.
«Лично я против ношения никаба. В том числе как и человек, который неоднократно выполнял задачи по противодействию терроризму, а потому что прежде всего эта одежда, несвойственная для кавказских народов, в том числе дает возможность за этими платками скрываться мужчинам, а женщинам за этими обширными балахонами проносить запрещенные предметы. С точки зрения безопасности я тоже против этого», — сказал Меликов.
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