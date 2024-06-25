Глава Дагестана сообщил, что он против ношения никаба

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава Дагестана Сергей Меликов выступил против ношения никаба и напомнил, что эта одежда не свойственна народам Кавказа.

«Лично я против ношения никаба. В том числе как и человек, который неоднократно выполнял задачи по противодействию терроризму, а потому что прежде всего эта одежда, несвойственная для кавказских народов, в том числе дает возможность за этими платками скрываться мужчинам, а женщинам за этими обширными балахонами проносить запрещенные предметы. С точки зрения безопасности я тоже против этого», — сказал Меликов.