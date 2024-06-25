В Совбезе РФ назвали решение МУС по Шойгу ничтожным «сотрясанием воздуха»
15:12 25.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Решение палаты предварительного производства Международного уголовного суда (МУС) выдать ордер на арест секретаря Совбеза (СБ) России Сергея Шойгу ничтожно и является элементом гибридной войны Запада. На это указали в пресс-службе аппарата СБ РФ.
«Решение палаты предварительного производства Международного уголовного суда в отношении секретаря Совета безопасности России Сергея Шойгу ничтожно. Это сотрясание воздуха, поскольку юрисдикция МУС не распространяется на Россию, и [решение] принято в рамках гибридной войны Запада против нашей страны», — отметили в Совбезе.
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