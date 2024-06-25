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НОВОСТИ

Более 300 природных пожаров горят в РФ на площади 800 тыс. га

20:00 25.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число природных пожаров достигло в России 327, большая часть приходится на Якутию. Об этом сообщает пресс-служба заместителя председателя российского правительства Дмитрия Патрушева, который посетил Национальный центр управления в кризисных ситуациях МЧС России.

«В настоящее время на территории страны действуют 327 природных пожаров на площади 802 тыс. га. Кроме того, в Республике Саха (Якутия) зафиксированы более 6,4 тыс. термических точек. Вице-премьеру продемонстрировали работу системы мониторинга на примере поселка Хандыга. При помощи систем „Лесохранитель“ и „Лесной дозор“ ведется видеоконтроль в режиме реального времени. Точные координаты очагов сразу поступают в подразделения Авиалесоохраны и департамента природных ресурсов республики. Сейчас там ведется тушение пожара с применением самолета-амфибии Бе-200», — говорится в сообщении.

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