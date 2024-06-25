Более 300 природных пожаров горят в РФ на площади 800 тыс. га
20:00 25.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число природных пожаров достигло в России 327, большая часть приходится на Якутию. Об этом сообщает пресс-служба заместителя председателя российского правительства Дмитрия Патрушева, который посетил Национальный центр управления в кризисных ситуациях МЧС России.
«В настоящее время на территории страны действуют 327 природных пожаров на площади 802 тыс. га. Кроме того, в Республике Саха (Якутия) зафиксированы более 6,4 тыс. термических точек. Вице-премьеру продемонстрировали работу системы мониторинга на примере поселка Хандыга. При помощи систем „Лесохранитель“ и „Лесной дозор“ ведется видеоконтроль в режиме реального времени. Точные координаты очагов сразу поступают в подразделения Авиалесоохраны и департамента природных ресурсов республики. Сейчас там ведется тушение пожара с применением самолета-амфибии Бе-200», — говорится в сообщении.
НОВОСТИ
- 19:20 25.06.2024
- Выдачи ипотеки с господдержкой в мае выросли на 21% — ЦБ РФ
- 18:40 25.06.2024
- Боррель поделился с лидерами ЕС беспокойством насчет сближения Туниса с РФ, КНР и Ираном
- 18:00 25.06.2024
- Литва денонсировала договор с РФ о правой помощи
- 17:32 25.06.2024
- В Дагестане после теракта на 10 суток арестовали главу Сергокалинского района
- 17:12 25.06.2024
- ГД приняла в I чтении проект об ограничении доступа к книгам иноагентов в библиотеках
- 17:00 25.06.2024
- Из учебного центра в Черниговской области сбежали мобилизованные осужденные
- 16:32 25.06.2024
- ПВО РФ сбила воздушный шар над Ростовской областью, запущенный с Украины
- 16:12 25.06.2024
- На Украину через Польшу ввозят вещества, из которых можно создать «грязную бомбу» — МО РФ
- 16:00 25.06.2024
- На Украине годны к призыву 1,1 млн военнообязанных, сообщили в Минобороны
- 15:32 25.06.2024
- Протестующие ворвались в здание парламента Кении
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать