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НОВОСТИ

Авиасалон МАКС в 2024 году отменен

20:40 25.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Проведение авиасалона МАКС отменено в 2024 году, следует из соответствующего распоряжения правительства России.

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