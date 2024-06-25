Интернет-экономика РФ за 4 года выросла более чем в 3 раза — Шадаев

21:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российская интернет-экономика за последние четыре года увеличилась в 3,5 раза. Об этом сообщил министр цифрового развития РФ Максут Шадаев, видеозапись выступления которого размещена в телеграм-канале правительства РФ.

«Интернет-экономика у нас растет очень неплохо. В 3,5 раза за 4 года в основном за счет роста маркетплейсов», — сказал министр.