Путин наградил орденами Мужества посмертно 15 дагестанских полицейских

22:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин наградил 20 дагестанских полицейских, в том числе 15 посмертно.

Как говорится в указе главы государства, они награждены «за мужество, отвагу и верность служебному долгу, проявленные при отражении террористической атаки».