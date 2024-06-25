0
0
118
НОВОСТИ

Путин наградил орденами Мужества посмертно 15 дагестанских полицейских

22:00 25.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин наградил 20 дагестанских полицейских, в том числе 15 посмертно.

Как говорится в указе главы государства, они награждены «за мужество, отвагу и верность служебному долгу, проявленные при отражении террористической атаки».

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

22:40 25.06.2024
Заявление МУС о стремлении сотрудничать с РФ абсурдно — Песков
0
112
21:20 25.06.2024
Интернет-экономика РФ за 4 года выросла более чем в 3 раза — Шадаев
0
208
20:40 25.06.2024
Авиасалон МАКС в 2024 году отменен
0
229
20:00 25.06.2024
Более 300 природных пожаров горят в РФ на площади 800 тыс. га
0
254
19:20 25.06.2024
Выдачи ипотеки с господдержкой в мае выросли на 21% — ЦБ РФ
0
278
18:40 25.06.2024
Боррель поделился с лидерами ЕС беспокойством насчет сближения Туниса с РФ, КНР и Ираном
0
347
18:00 25.06.2024
Литва денонсировала договор с РФ о правой помощи
0
364
17:32 25.06.2024
В Дагестане после теракта на 10 суток арестовали главу Сергокалинского района
0
405
17:12 25.06.2024
ГД приняла в I чтении проект об ограничении доступа к книгам иноагентов в библиотеках
0
415
17:00 25.06.2024
Из учебного центра в Черниговской области сбежали мобилизованные осужденные
0
452

Возврат к списку