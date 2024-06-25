Путин наградил орденами Мужества посмертно 15 дагестанских полицейских
22:00 25.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент России Владимир Путин наградил 20 дагестанских полицейских, в том числе 15 посмертно.
Как говорится в указе главы государства, они награждены «за мужество, отвагу и верность служебному долгу, проявленные при отражении террористической атаки».
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