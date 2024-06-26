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НОВОСТИ

Вливания США в российских иноагентов в 2023 г. выросли на 40%, до 1,3 млрд руб. — Минюст

11:32 26.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Денежные вливания США в организации, признанные иноагентами в России, в 2023 году выросли на 40%, до 1,3 млрд рублей. Об этом сообщил замминистра юстиции РФ Олег Свириденко, выступая на сессии «НКО без границ: государство и общество» на Петербургском международном юридическом форуме.

«Денежные вливания США в такие организации увеличились в разы. В 2023 году — на 40% и составили около 1,3 млрд рублей. В 2022 году — 785 млн рублей», — отметил он.

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