Сбер выдал первые ипотеки в Донецке и Луганске
15:28 28.06.2024
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Фото пресс-службы Сбера
По программе «Региональная ипотека», которой жители ДНР и ЛНР могут воспользоваться с 26 июня, можно приобрести квартиру в новостройке. Минимальная процентная ставка составляет 2% (с пакетом услуг Домклик Плюс). Минимальный первоначальный взнос – 10,1% от стоимости жилья, максимальная сумма кредита – 6 млн руб.
«Большую часть времени в связи с работой я провожу в Мариуполе. Наличие собственной жилплощади – важная составляющая современной жизни. Благодаря поддержке Сбера мне удалось стать владельцем комфортной квартиры с видом на море. Ипотеку одобрили буквально за несколько минут – это приятно удивило. Все просто и очень быстро», – рассказал Сергей Поздняков, клиент Сбера, оформивший первую ипотеку в Донецке.
Также Сбер сегодня выдал первый льготный ипотечный кредит в Луганске. Им воспользовался военнослужащий из Ханты-Мансийского АО, проходящий службу в ЛНР. Узнав о приходе Сбера в регион, мужчина обратился за оформлением ипотеки в другом городе – Тюмени. В итоге он приобрел строящееся жилье по программе «Ипотека с господдержкой для семей с детьми».
Ранее заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов открыл полноформатные офисы Сбера в Донецке и Луганске, где можно получить не только ипотеку, но и широкий спектр других сервисов банка.
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