Сбер выдал первые ипотеки в Донецке и Луганске

15:28

Фото пресс-службы Сбера



Жилищные кредиты Сбера впервые оформлены в новых офисах банка в Донецке и Луганске: две ипотеки выданы в Донецке по льготной программе «Региональная ипотека». Оба заемщика живут и работают в Мариуполе. Для своих семей с детьми они приобрели квартиры в домах, которые строят «ЮгСтройИнвест» и «СУ-2007».

По программе «Региональная ипотека», которой жители ДНР и ЛНР могут воспользоваться с 26 июня, можно приобрести квартиру в новостройке. Минимальная процентная ставка составляет 2% (с пакетом услуг Домклик Плюс). Минимальный первоначальный взнос – 10,1% от стоимости жилья, максимальная сумма кредита – 6 млн руб.

«Большую часть времени в связи с работой я провожу в Мариуполе. Наличие собственной жилплощади – важная составляющая современной жизни. Благодаря поддержке Сбера мне удалось стать владельцем комфортной квартиры с видом на море. Ипотеку одобрили буквально за несколько минут – это приятно удивило. Все просто и очень быстро», – рассказал Сергей Поздняков, клиент Сбера, оформивший первую ипотеку в Донецке.

Также Сбер сегодня выдал первый льготный ипотечный кредит в Луганске. Им воспользовался военнослужащий из Ханты-Мансийского АО, проходящий службу в ЛНР. Узнав о приходе Сбера в регион, мужчина обратился за оформлением ипотеки в другом городе – Тюмени. В итоге он приобрел строящееся жилье по программе «Ипотека с господдержкой для семей с детьми».

Ранее заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов открыл полноформатные офисы Сбера в Донецке и Луганске, где можно получить не только ипотеку, но и широкий спектр других сервисов банка.