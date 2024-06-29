Внешний контур «Крокус Сити Холла» может быть восстановлен по соображениям безопасности – компания-владелец

20:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Crocus Group планирует восстановить внешний контур сгоревшего после теракта концертного зала «Крокус сити холл» в подмосковном Красногорске. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании.

«Площадь здания, где находился „Крокус сити холл“, [составляет] 400 тыс. кв. м. Из них 10 тыс. кв. м. — прогоревшие кровля и периметр. Рядом находятся другие объекты, которые посещает большое количество людей ежедневно. Поэтому очень важно восстановить периметр, чтобы разрушенные конструкции не представляли опасности для посетителей и сотрудников», — сказали в компании.

Собеседник агентства отметил, что окончательного решения о создании на месте теракта мемориала жертвам или восстановлении других конструкций здания пока нет.