Внешний контур «Крокус Сити Холла» может быть восстановлен по соображениям безопасности – компания-владелец
20:10 29.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Crocus Group планирует восстановить внешний контур сгоревшего после теракта концертного зала «Крокус сити холл» в подмосковном Красногорске. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании.
«Площадь здания, где находился „Крокус сити холл“, [составляет] 400 тыс. кв. м. Из них 10 тыс. кв. м. — прогоревшие кровля и периметр. Рядом находятся другие объекты, которые посещает большое количество людей ежедневно. Поэтому очень важно восстановить периметр, чтобы разрушенные конструкции не представляли опасности для посетителей и сотрудников», — сказали в компании.
Собеседник агентства отметил, что окончательного решения о создании на месте теракта мемориала жертвам или восстановлении других конструкций здания пока нет.
НОВОСТИ
- 20:35 29.06.2024
- СМИ рассказали о группе людей, которые могут повлиять на Байдена отказаться от участия в выборах
- 18:30 29.06.2024
- Еще одна страна решила заняться отправкой людей на Луну
- 17:25 29.06.2024
- Правительство РФ продлевает снятие запрета на экспорт бензина
- 17:00 29.06.2024
- Завершению строительства «Северного потока 2» пытались помешать спецслужбы США – парламентарий от СДПГ
- 13:26 29.06.2024
- Руководству ЕС «ничего не жалко, когда речь заходит о войне» - Орбан
- 12:45 29.06.2024
- Часть антироссийских санкций Европа распространила и на Белоруссию
- 11:35 29.06.2024
- МО Белоруссии: У нас есть информация о том, что Украина стягивает к нашим границам войска
- 10:30 29.06.2024
- Генсек ООН приедет в Казахстан на саммит ШОС
- 09:20 29.06.2024
- ФПА готовит законопроект об ответственности за препятствия работе адвокатов
- 09:10 29.06.2024
- Редакция NYT рассказала, какую «лучшую услугу» может оказать США Байден
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать