В Китае завершено строительство крупнейшего в стране хранилища СПГ

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Дочерняя компания Китайской национальной офшорной нефтяной корпорации (CNOOC) завершила строительство крупнейшего в Китае комплекса для хранения СПГ. Об этом сообщает агентство Синьхуа.

Объект расположен в городе Яньчэн восточной провинции Цзянсу. Общая вместимость всех хранилищ данного комплекса составляет 2,5 млн кубометров СПГ. Среди них шесть резервуаров вместимостью 270 тыс. кубометров каждый и еще четыре, способных вместить по 220 тыс. кубометров. Запасов СПГ в нем хватит на то, чтобы обеспечить потребности провинции Цзянсу с населением порядка 85 млн человек в течение 28 месяцев.

Данное хранилище подключено к основным газопроводам страны и способно обеспечить поставки СПГ в такие восточные провинции, как Цзянсу, Аньхой и Шаньдун, а также в центральную провинцию Хэнань.