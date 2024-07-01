В Китае завершено строительство крупнейшего в стране хранилища СПГ
11:20 01.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Дочерняя компания Китайской национальной офшорной нефтяной корпорации (CNOOC) завершила строительство крупнейшего в Китае комплекса для хранения СПГ. Об этом сообщает агентство Синьхуа.
Объект расположен в городе Яньчэн восточной провинции Цзянсу. Общая вместимость всех хранилищ данного комплекса составляет 2,5 млн кубометров СПГ. Среди них шесть резервуаров вместимостью 270 тыс. кубометров каждый и еще четыре, способных вместить по 220 тыс. кубометров. Запасов СПГ в нем хватит на то, чтобы обеспечить потребности провинции Цзянсу с населением порядка 85 млн человек в течение 28 месяцев.
Данное хранилище подключено к основным газопроводам страны и способно обеспечить поставки СПГ в такие восточные провинции, как Цзянсу, Аньхой и Шаньдун, а также в центральную провинцию Хэнань.
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