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НОВОСТИ

Рост химпроизводства в РФ за пять месяцев 2024 года превысил 6% — Мишустин

16:32 02.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Производство в отечественной химической промышленности демонстрирует устойчивый рост, для поддержания этой динамики будет предусмотрен комплекс мер. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на стратегической сессии по национальному проекту «Новые материалы и химия».

«Последние четыре года этот сектор активно развивается: в прошлом году объем производства малой и среднетоннажной химической продукции вырос более чем на четверть — на 26,1% превысил уровень 2020 года, было запущено три производственных проекта, в том числе по выпуску перекиси водорода и добавок для полимеров», — констатировал председатель правительства. По его данным, «химический комплекс продолжает расти и в этом году — по итогам первых пяти месяцев он прибавил свыше 6% — 6,4%».

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