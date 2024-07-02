Рост химпроизводства в РФ за пять месяцев 2024 года превысил 6% — Мишустин

16:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Производство в отечественной химической промышленности демонстрирует устойчивый рост, для поддержания этой динамики будет предусмотрен комплекс мер. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на стратегической сессии по национальному проекту «Новые материалы и химия».

«Последние четыре года этот сектор активно развивается: в прошлом году объем производства малой и среднетоннажной химической продукции вырос более чем на четверть — на 26,1% превысил уровень 2020 года, было запущено три производственных проекта, в том числе по выпуску перекиси водорода и добавок для полимеров», — констатировал председатель правительства. По его данным, «химический комплекс продолжает расти и в этом году — по итогам первых пяти месяцев он прибавил свыше 6% — 6,4%».