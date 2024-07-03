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Объем ФНБ на 1 июля составил 12,6 трлн рублей

13:20 03.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) по состоянию на 1 июля 2024 года составил 12,6 трлн рублей или 7% от прогнозируемого на 2024 год ВВП. Об этом говорится в материалах, размещенных на сайте Министерства финансов России. На 1 июня объем ФНБ составлял 12,7 трлн рублей.

«По состоянию на 1 июля 2024 г. объем ФНБ составил 12 601 672,4 млн рублей или 7,0% ВВП, прогнозируемого на 2024 год в соответствии с Федеральным законом от 27 ноября 2023 г. № 540-ФЗ „О федеральном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов“, что эквивалентно 146 961,7 млн долл. США», — сообщает Минфин.

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