Объем ФНБ на 1 июля составил 12,6 трлн рублей
13:20 03.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) по состоянию на 1 июля 2024 года составил 12,6 трлн рублей или 7% от прогнозируемого на 2024 год ВВП. Об этом говорится в материалах, размещенных на сайте Министерства финансов России. На 1 июня объем ФНБ составлял 12,7 трлн рублей.
«По состоянию на 1 июля 2024 г. объем ФНБ составил 12 601 672,4 млн рублей или 7,0% ВВП, прогнозируемого на 2024 год в соответствии с Федеральным законом от 27 ноября 2023 г. № 540-ФЗ „О федеральном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов“, что эквивалентно 146 961,7 млн долл. США», — сообщает Минфин.
НОВОСТИ
- 13:05 03.07.2024
- РФ и КНР сотрудничают во всех областях, включая чувствительные — Песков
- 13:00 03.07.2024
- Армения и США обсуждают строительство новой атомной электростанции — секретарь Совбеза
- 12:32 03.07.2024
- Украина получила от МВФ очередной транш в размере $2,2 млрд
- 12:20 03.07.2024
- В ДТП с автобусом с туристами из РФ и Белоруссии в Анталье пострадали 20 человек
- 12:05 03.07.2024
- Песков опроверг сообщения СМИ о диалоге Путина и Трампа по Украине
- 12:00 03.07.2024
- Китай поддерживает присоединение Казахстана к БРИКС — Си Цзиньпин
- 11:32 03.07.2024
- НАТО отложит обсуждение повышения расходов на оборону из-за риска раскола — МО Эстонии
- 11:20 03.07.2024
- Хиллари Клинтон в ходе пранка согласилась работать против избирательной кампании Трампа
- 11:05 03.07.2024
- Колдунов и гадалок в Таджикистане начнут отправлять в колонии на срок до двух лет
- 11:00 03.07.2024
- 54% немцев считают плохой идеей присоединение Украины к ЕС — опрос
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать