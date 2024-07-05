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НОВОСТИ

Бывший британский премьер Лиз Трасс не прошла в британский парламент

11:00 05.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Бывший премьер-министр Великобритании Лиз Трасс потерпела поражение на выборах в Палату общин британского парламента. Об этом свидетельствуют результаты прошедшего 4 июля голосования.

В своем избирательном округе в графстве Норфлок на севере страны экс-глава правительства консерваторов набрала на 630 голосов меньше, чем лейборист Терри Джерми (11 847 голосов против 11 217).

Телеканал Sky News назвал этот результат шокирующим, учитывая то, что этот участок тори рассматривали как место свой гарантированной победы.

На посту премьера в 2022 году Трасс пробыла 49 дней, что стало антирекордом в британской политике. За это время своими радикальной экономической политикой она обрушила курс фунта стерлингов, который почти достиг паритета с долларом и евро, вызвав шок на рынках.

В должности премьер-министра и главы МИД до этого Великобритании Трасс запомнилась широкой аудитории по громким антироссийским высказываниям.

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