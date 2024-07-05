Позиции РФ и Киева очень далеки друг от друга, необходимо сделать много для мира — Орбан

20:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр Венгрии Орбан заявил, что позиции властей РФ и Киева очень далеки друг от друга, необходимо сделать много для приближения мира. Об этом он сказал после переговоров с российским президентом Владимиром Путиным.

Он отметил, что Венгрия в последние два с половиной года стала одной из очень немногих стран Европы, которая сохраняет контакты и с Россией, и с Украиной.

«Поэтому на этой неделе я был в Киеве, поэтому сейчас я нахожусь в Москве. Я понял, что позиции [двух стран] очень далеки друг от друга. Нужно совершить очень много шагов для того, чтобы приблизиться к завершению войны», — сказал он по итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве.