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Позиции РФ и Киева очень далеки друг от друга, необходимо сделать много для мира — Орбан

20:40 05.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр Венгрии Орбан заявил, что позиции властей РФ и Киева очень далеки друг от друга, необходимо сделать много для приближения мира. Об этом он сказал после переговоров с российским президентом Владимиром Путиным.

Он отметил, что Венгрия в последние два с половиной года стала одной из очень немногих стран Европы, которая сохраняет контакты и с Россией, и с Украиной.

«Поэтому на этой неделе я был в Киеве, поэтому сейчас я нахожусь в Москве. Я понял, что позиции [двух стран] очень далеки друг от друга. Нужно совершить очень много шагов для того, чтобы приблизиться к завершению войны», — сказал он по итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве.

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