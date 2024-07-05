20:12

Фото Сергея Хакимова



20-21 июля в Подмосковье пройдет фестиваль-путешествие в Зарайск «Достоевский». В усадьбе «Даровое» под Зарайском жила семья великого русского писателя. Именно здесь Федор Михайлович Достоевский провел свое детство и юность. Гости смогут не только побывать в знаковых для него местах, но и посетить различные театральные премьеры. Фестиваль пройдет в рамках губернаторской программы «Лето в Подмосковье».

«Поехав в Зарайск с нашей командой, я удивился, как раньше мог не видеть эту жемчужину, не знать о месте, где произошло столько исторических событий. Федор Михайлович мальчиком бегал со своими родными братьями и сестрами на эту речку в Даровом, видел эти деревья, этот лес. В России пока нет фестиваля, сомасштабного Достоевскому, и мы решили делать его там, где он был счастлив. Но чтобы люди приехали в Зарайск, фестиваль должен быть разноформатным и мультижанровым. Это и детские программы (у нас есть творцы, которые этим занимаются), включающие не только произведения Достоевского, но и произведения, которые любил Федор Михайлович, на которых рос. Это спектакли, концерты, карнавалы. Мы привлекаем прекрасных драматургов, литераторов, писателей. Фестивалем заинтересовался режиссер из Индии. Надеемся, что в будущем проект станет международным», – сказал народный артист РФ, художественный руководитель Государственного Театра Наций Евгений Миронов на пресс-конференции, которая прошла сегодня в Библиотеке им. Ф. М. Достоевского.

Организатором события выступает правительство Московской области. Министр культуры и туризма региона Василий Кузнецов отметил, что фестиваль поможет привлечь больше туристов: «Зарайск – это небольшой красивый город, сохранивший исторический облик, где свое детство провел Достоевский. Мы вместе с Евгением Мироновым в этом году решили организовать там первый большой фестиваль с обширной программой – это премьеры на воде, в музее-усадьбе «Даровое» и в Зарайском кремле. Вся городская среда будет задействована – разные представления, мастер-классы и т.д. Наша задача в рамках развития туризма, чтобы Зарайск стал таким же брендом, как Ясная Поляна, Михайловское. Надеемся, что фестиваль станет ежегодным, будет привлекать туристов и, безусловно, бизнес. Строительство отелей, гостевых домов, кафе, ресторанов – сейчас мы активно этим занимаемся».

Гала-премьера фестиваля – спектакль-концерт «Бедные люди» по первому роману Достоевского с участием Евгения Миронова и Юлии Хлыниной пройдет в сопровождении камерного ансамбля «Солисты Москвы» под руководством Юрия Башмета.

«Этот текст раннего Достоевского наполнен любовью, пронзительным светом, юмором. Очень трогательная история. Произведение написано почти два столетия назад, но оно звучит очень современно. Я в большом предвкушении, очень жду, когда мы вместе со зрителями во все это погрузимся», – рассказала актриса театра и кино Юлия Хлынина.

В музее-усадьбе «Даровое» состоится премьера саунд-спектакля «Поле» Александра Шумилина и театральной компании «немхат» по воспоминаниям братьев Достоевских. Режиссер Юрий Квятковский представит премьеру спектакля-путешествия по реке Осетр по фантастическому рассказу «Сон смешного человека». Московский «Рэп-театр» и режиссер Захаром Насакин представят «Преступление и наказание» в формате, близком современной аудитории.

«Я очень благодарна организаторам за погружение в мир Достоевского. Наш перформанс основывается на дневниках и письмах – мыслях Федора Михайловича, его идеях и переживаниях. Наш спектакль развернется прямо на реке: перед зрителями буквально проплывут образы из известных произведений писателя. Это фантасмагория на фоне природы, стихии, леса и воды с элементами хореографии», – поделилась драматург спектакля «Сон смешного человека» Анастасия Скорик.

Слушатели аудиоспектакля Талгата Баталова по рассказу «Маленький герой» смогут заглянуть за стены кремля и посетить Никольский собор, в котором бывал Достоевский, а завершится прогулка панорамным видом на Зарайск.

«Мы делаем необычный формат – спектакль-променад, прогулка по раннему рассказу Достоевского «Маленький герой». Люди будут ходить по определенному маршруту – по Зарайскому Кремлю в наушниках, гулять внутри его стен, погрузившись в атмосферу детства, взросления главного героя, которого мы делаем самим Достоевским, – поделился Талгат Баталов. – Специфика аудиоформата такова, что сначала нужно пройти по локациям, придумать маршруты, и только потом наполнять их содержанием. Поэтому мы, конечно, уже были в Зарайске, там очень классно!».

В литературном лектории пройдут дискуссии и встречи с писателями, издателями и исследователями творчества Достоевского. Кроме того, посетители смогут изучить тематическую книжную коллекцию, посвященную Федору Михайловичу. По итогам фестиваля писатель и журналист Антон Секисов выпустит эссе-травелог, а впоследствии – произведение-альманах, который презентуют в следующем году.

«У нас Достоевский ассоциируется с мрачным Петербургом, городскими темными улицами. И это не стереотип, он на самом деле очень много работал с мрачными образами, безупречно справлялся с «темными красками». И я уверен, что этот контраст с летом, солнцем, природой подарит всем тем, кто примет участие в фестивале, большое вдохновение и позволит увидеть в Достоевском что-то новое», – отметил писатель, доцент Литературного института им. Горького, заместитель главного редактора журнала «Дружба народов» Александр Снегирев.

Также гостей ждет выставка графики, среди экспонатов которой – работы студентов Школы дизайна ВШЭ и Детской школы искусств им. А.С.Голубкиной с важнейшими фразами писателя, выступление коллектива «Dostoevsky Jazz». Композиторы и саунд-художники создадут шумовую симфонию на основе описания звуков в текстах Достоевского. А главные туристические улицы города заполнят красочные шествия и перформансы. Например, в сопровождении оркестра «КУКФО-Джаз» по Зарайску пройдут ростовые куклы Достоевского, Гоголя, Пушкина и Хармса, созданные театром «Кукольный формат».

«У нас многожанровый фестиваль. Есть музыкальная часть, часть, связанная с визуальным искусством, театральная, перформативная, шоу на воде – синтетический жанр, которым мастерски владеет Юрий Квятковский, режиссер этого проекта. Мы старались сделать так, чтобы программа была разнообразной», – отметила театральный критик, заместитель художественного руководителя Театра Наций Оксана Ефременко.

Помимо обширной культурной программы для гостей фестиваля будет организована ярмарка. Все желающие смогут попробовать знаменитую зарайскую коврижку «Федина радость», выпить чай из самовара, а местные фермеры представят новый сорт сыра «Юный Федор Михайлович». Кроме того, на ярмарке пройдет выставка российских дизайнеров. Среди экспонатов – текстиль и предметы интерьера.

«Позади уже полгода большой, плотной работы со всеми режиссерами, драматургами, художниками, авторами. Гигантское количество творческих креативных людей создает совершенно новые продукты. Мы тесно сотрудничаем с городом, областью. И нет никакого барьера между «чиновниками» и «художниками». Мы все – одна команда. Все помогают, прямо до слез иногда трогает реакция жителей Зарайска. Они вовлечены в процесс. У кого-то есть бизнес в городе – рестораны, отели, креативные маленькие компании. И все они хотят стать частью нашего фестиваля», – отметила генеральный продюсер фестиваля, CEO компании «Культура потребления» Дария Женихова.