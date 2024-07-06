Мишустин поручил обеспечить переход 80% предприятий РФ на отечественный программный продукт к 2030 году

13:00 Источник: Интерфакс

Премьер РФ Михаил Мишустин дал поручения по итогам IX конференции "Цифровая индустрия промышленной России", среди них - запуск инструментов поддержки предприятий, внедряющих в свою работу отечественное компьютерное оборудование.

"К концу десятилетия 80% всех предприятий должны перейти на отечественный программный продукт. Прежде всего - в системах управления ресурсами и производством. (...) Одно из важнейших направлений этой работы - обеспечение независимости России от иностранных решений", - сообщается в субботу на сайте правительства РФ.

Правительство планирует реализовать целый ряд мер: снизить расходы предприятий при реализации проектов по внедрению российского программного обеспечения поможет федеральный инвестиционный налоговый вычет. Проработать возможность его введения поручено Минцифры и Минфину.

Также Минцифры поручено предусмотреть ряд других мер для стимулирования перехода на отечественную технику и софт.