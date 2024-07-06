До конца года в Карабах и Восточный Зангезур вернутся 20 тыс. человек — Алиев

17:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Азербайджана планируют до конца этого года вернуть в Карабах и Восточный Зангезур 20 тыс. человек. Об этом заявил президент страны Ильхам Алиев, выступая на неформальном саммите Организации тюркских государств в городе Шуша в Карабахе.

«На сегодняшний день в рамках программы „Великого возвращения“ около 8 тысяч бывших вынужденных переселенцев вернулись в города Лачин, Физули, Шуша и Ходжалы, а также в четыре села. До конца этого года на освобожденные земли вернутся 20 тысяч человек», — сказал глава государства.