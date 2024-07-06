Российские борцы отказались от участия в Олимпиаде в Париже — источник

18:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские борцы, получившие приглашение от Международного олимпийского комитета (МОК), отказались от выступления на Играх в Париже. Об этом ТАСС сообщил источник в Федерации спортивной борьбы России (ФСБР).

Решение было принято исполкомом организации, тренерским штабом команд и спортсменами, получившими индивидуальные приглашения от МОК. Исполком ФСБР провел расширенное совещание с тренерским штабом сборных России по вольной, женской и греко-римской борьбе и со спортсменами, получившими приглашения на Олимпийские игры.