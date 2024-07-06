Российские борцы отказались от участия в Олимпиаде в Париже — источник
18:30 06.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российские борцы, получившие приглашение от Международного олимпийского комитета (МОК), отказались от выступления на Играх в Париже. Об этом ТАСС сообщил источник в Федерации спортивной борьбы России (ФСБР).
Решение было принято исполкомом организации, тренерским штабом команд и спортсменами, получившими индивидуальные приглашения от МОК. Исполком ФСБР провел расширенное совещание с тренерским штабом сборных России по вольной, женской и греко-римской борьбе и со спортсменами, получившими приглашения на Олимпийские игры.
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